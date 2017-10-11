Apple снимет продолжение сериала Стивена Спилберга - СМИ

Корпорация Apple, решившая заняться производством эксклюзивного видеоконтента, снимет продолжение фантастического сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга.

Соглашение о производстве сериала было подписано с телекомпаниями Amblin Television (учредителем которой является сам режиссер) и Universal Television. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РБК.

По планам, будет снято 10 эпизодов сериала. Его исполнительным продюсером вновь станет Стивен Спилберг. Бюджет проекта превышает $5 млн.

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Этот сериал должен стать первым проектом Apple после того, как корпорация привлекла продюсеров из компании Sony для создания экслюзивного видеоконтента. Как стало известно ранее, Apple намерена снять до десяти сериалов. Общий бюджет на их производство может составить до $1 млрд.

Площадкой для распространения контента может стать музыкальный стриминговый сервис компании — Apple Music либо новая площадка, созданная специально для видео.