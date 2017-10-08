В Барселоне на митинг против отделения Каталонии от Испании вышли около миллиона человек

В Барселоне в воскресенье, 8 октября, прошел массовый митинг противников отделения региона от Испании. По данным движения «Гражданское общество Каталонии», на улицы вышли 950 тысяч человек, передает Радио Свобода.

Демонстрация сторонников сохранения Каталонии в составе Испании стала крупнейшей за все время противостояния между Мадридом и Барселоной. Участники шествия несли в руках испанские и каталонские флаги, скандируя лозунги за единство.

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Ранее в субботу массовые акции противников независимости Каталонии прошли в других городах региона, а также в Мадриде.

Для участия в манифестации в Барселоне специально приехал Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса.

«Каталония и Испания вместе уже пять веков и ничто и никто не сможет их разлучить», - заявил испано-перуанский писатель в эфире местного телеканала.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой в интервью газете El Pais заявил, что не допустит отделения Каталонии, и не исключил применения статьи 155 Конституции, которая может приостановить автономию региона. Вместе с тем он не намерен вести переговоры до того, пока правительство Каталонии не откажется от идеи принятия декларации о независимости. Возможное международное посредничество Рахой считает бессмысленным.

Как сообщалось, референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября. По данным организаторов, явка составила 42 процента от граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90 процентов от всех проголосовавших.

Парламент Каталонии 10 октября должен утвердить итоги голосования. Конституционный суд Испании признал проведение референдума незаконным.