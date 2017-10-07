Экс-лидер Каталонии заявил о неготовности региона к настоящей независимости

Каталония еще не готова к настоящей независимости от Испании. Об этом заявил бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Артур Мас в интервью Financial Times, как сообщает "Европейская правда".

По его словам, регион "выиграл право стать независимым государством", однако он признал, что между каталонскими лидерами состоялись дебаты, пора ли принимать одностороннюю декларацию о независимости.

Он подчеркнул необходимость оставаться прагматичным и учитывать возможный негативный резонанс из Мадрида.

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"Важно то, что декларация создает страну, которая на самом деле является независимой, и у нас есть еще не все для того, чтобы быть независимыми", - сказал Мас, отмечая, что это такие вопросы, как территориальный контроль, сбор налогов и судебная система .

"Мы выиграли право быть независимой страной. Теперь вопрос заключается в том, как мы реализуем это право, и очевидно, что есть решения, которые следует принять. И эти решения должны иметь одну цель: это не только провозглашение независимости, а фактическое превращение в независимую страну " – заявил Артур Мас.

Как сообщалось, парламент Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании проведет в понедельник дебаты, которые могут привести к провозглашению декларации о независимости.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.