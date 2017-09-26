В России хотят заблокировать Facebook

В Кремле в связи с возможной блокировкой социальной сети Facebook заявили, что компания обязана выполнять законодательство России. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеВ РФ начали блокировать российский домен Google«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством РФ», - сказал Песков, комментируя заявления о возможности закрытие соцсети в России.

Он подчеркнул, что есть «законодательство, которое нужно соблюдать».

При этом Песков считает, что ему некорректно отвечать на вопрос больше пользы или вреда от Facebook.

Сегодня Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Facebook блокировкой в случае, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сказал Жаров.

Он добавил, что «в 2018 году все будет точно», пояснив, что сроки решения «проблемы» установлены.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», - сказал Жаров.

При этом он пояснил, что в компании пока рассматривают варианты исполнения требований российского законодательства, но проверки по Facebook в этом году не планируются.

В ноябре 2016 года Мосгорсуд утвердил блокировку социальной сети LinkedIn за нарушение законодательства, требующего хранить данные россиян на серверах в России. Роскомнадзор сразу же предписал провайдерам начать блокировку социальной сети, а уже в январе этого года Apple и Google удалили приложения из российских отделений своих магазинов.