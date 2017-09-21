"Мы молимся за тебя": Джамала поддержала победителя "Евровидения-2017", ожидающего пересадки сердца

Украинская певица Джамала опубликовала трогательный пост в соцсети со словами поддержки победителя "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала.

«Сальвадор, мы с тобой! Вся Украина с тобой! Мы молимся за тебя! Сила! Все будет хорошо! С любовью, Джамала», - написала исполнительница на своей страничке в Instagram.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал госпитализирован в одну из больниц Лиссабона и ожидает пересадки сердца.

Состояние музыканта ухудшилось во время гастрольного тура. Во время последнего концерта Сальвадор Собрал не смог исполнить песню, которая принесла ему победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». После концерта Сальвадор оказался в больнице.

Победитель «Евровидения-2017» страдает врожденным пороком сердца, который не позволил ему участвовать во всех организационных мероприятиях международного песенного конкурса наравне с остальными представителями стран-участниц. На репетициях музыканта заменяла его сестра Луиза, которая также является соавтором триумфальной композиции Amar Pelos Dois.