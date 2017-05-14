Порошенко и Гройсман поздравили победителя Евровидения

Победителем конкурса "Евровидение-2017" в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Украинские политики поспешили поздравить певца с победой, но и не забыли отметить уровень организации конкурса со стороны Украины.

Так, президент Украины Петр Порошенко, который из-за трагедии в Авдеевке решил отменить свой приезд на финал песенного конкурса 13 мая, написал на своей странице в Facebook: "Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса!".

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К поздравлениям присоединился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он, в свою очередь, написал следующее: "Искренне поздравляю Сальвадора Собрала с победой! Мы с радостью передаем эстафету Евровидения Португалии и будем с нетерпением ждать, когда Евровидение снова вернется в Украину".

Кроме того, Гройсман поблагодарил украинской команде, которая, по его словам, достойно подготовилась к организации "Евровидения".

"Хочу еще раз поблагодарить всей нашей украинской команде, которая достойно подготовилась к проведению конкурса. Преодолевая все препятствия, Украина будет дальше и дальше утверждаться в мире как современная успешная страна", — говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook.