Россия готова к военному вмешательству в Беларуси - глава Сил обороны Эстонии

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для Кремля направлении. Такое мнение высказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", - заявил он.

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Он отметил, что задача учений "Запад" и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - добавил он.

Ранее министр обороны Польши заявил, что РФ планирует применить ядерное оружие на учениях "Запад-2017".