РФ планирует применить ядерное оружие на учениях "Запад-2017" - министр обороны Польши

Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября и во время учений россиянами будет отработано применение ядерного оружия. Об этом Мацеревич заявил в эфире телеканала TVP Info, пишет dt.ua.

"Учения продлятся, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", - сообщил руководитель польского оборонного ведомства.

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Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

"Обучение "Запад-2017" является не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет", - подытожил Мацеревич.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша усилят взаимодействие между оборонными ведомствами из-за учений "Запад -2017".