В Мьянме сожгли около 200 деревень мусульман-рохинджа - ООН

В Мьянме сожжено около 200 деревень мусульман народности рохинджа. Как сообщает Центр новостей ООН, об этом членам Совета по правам человека сообщил председатель миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман.

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В частности, сказано, что в Мьянме разворачивается серьезнейший кризис, который срочно требует внимания. По имеющимся сообщениям, операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: согласно спутниковым данным, сожжено порядка 200 деревень.

«Поступают сообщения о том, что территория возле границы Бангладеш заминирована, и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что в ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями», - сообщил Дарусман.

Он напомнил, что Совет по правам человека должен осознать опасность подобных действий, ведь опыт показывает, что чудовищным злодеяниям, как правило, предшествует человеконенавистническая пропаганда.

Председатель миссии отметил, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну.

В сообщении напоминается, что после нападения повстанцев – представителей народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. По сообщениям, в штате совершаются преступления против мирных жителей из числа рохинджа, которые возможно, могут быть квалифицированы как этнические чистки.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Мьянме обусловлен тем, что власти страны считают представителей народности рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, к тому же в стране уже долгое время продолжается конфликт между буддистами, составляющими большинство населения, и рохинджа.

9 сентября в ООН сообщали, что около 300 тыс. мусульман народности рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы в течение 15 дней с начала возрастания уровня насилия в этой стране.