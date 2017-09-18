США открыли первую военную базу в Израиле

В Израиле в понедельник, 18 сентября, открыли первую американскую военную базу. База носит скорее символический характер - на ней будут служить лишь около десятка военных, которые будут отвечать за противоракетную оборону.

Однако израильские военные уверены, что открытие этой базы - это четкое предостережение странам, которые могут планировать агрессию против Израиля, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

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"Это сообщение, в котором говорится, что Израиль лучше подготовлен", - сказал бригадный генерал Цвика Хаімович.

Напомним, что Израиль совместно с США разработал многоуровневую систему противоракетной обороны, которая рассчитана как на защиту от баллистических межконтинентальных ракет, так и на защиту от меньших ракет, запущенных из Ливана или сектора Газа. Израиль рассматривает как наиболее вероятного агрессора Иран, который долгое время активно развивал ядерную программу.