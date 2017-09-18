В Германии судят троих людей, которые оставили умирать пенсионера в отделении банка

15:43, 18 сентября 2017
Мир
3 0

В Германии законодательство требует вызвать "скорую" в случае, если люди сами не умеют оказывать первую помощь.

Пенсионер скончался через неделю в больнице / фото PRESSEPORTAL.DE

В Германии судят трех человек за то, что они не оказали помощь пенсионеру, которому стало плохо в отделении банка в г. Эссен, пишет ВВС.

Отмечается, что согласно записям видеокамер, 83-летний пенсионер упал и сильно ударился головой об пол. Через неделю мужчина скончался в больнице. На записи видно, что клиенты банка просто ходят вокруг мужчины. Посетителей финучреждения идентифицировали.

Читайте такжеНа 81 году жизни скончался самый татуированный в мире пенсионер (фото)

Отмечается, что только пятый человек из присутствующих в банке вызвал "скорую". Следовательно, на скамье подсудимых оказались 55-летний мужчина из Оберхаузена, а также 39-летняя женщина и 21-летний мужчина из Эссена.

Двое подсудимых заявили, что приняли пенсионера за бездомного, однако прокурор не принял такого аргумента.

Отмечается, что законодательство Германии предусматривает штраф и даже тюремное заключение до года за неоказание экстренной медицинской помощи. Если люди сами не умеют оказывать первую помощь, закон требует от них хотя бы вызвать "скорую".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пенсионер умер в банке#вызов скорой помощи в Германии#пенсинер в Германии#смерть пенсионера в Германии