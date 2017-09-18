В Германии судят троих людей, которые оставили умирать пенсионера в отделении банка

В Германии судят трех человек за то, что они не оказали помощь пенсионеру, которому стало плохо в отделении банка в г. Эссен, пишет ВВС.

Отмечается, что согласно записям видеокамер, 83-летний пенсионер упал и сильно ударился головой об пол. Через неделю мужчина скончался в больнице. На записи видно, что клиенты банка просто ходят вокруг мужчины. Посетителей финучреждения идентифицировали.

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Отмечается, что только пятый человек из присутствующих в банке вызвал "скорую". Следовательно, на скамье подсудимых оказались 55-летний мужчина из Оберхаузена, а также 39-летняя женщина и 21-летний мужчина из Эссена.

Двое подсудимых заявили, что приняли пенсионера за бездомного, однако прокурор не принял такого аргумента.

Отмечается, что законодательство Германии предусматривает штраф и даже тюремное заключение до года за неоказание экстренной медицинской помощи. Если люди сами не умеют оказывать первую помощь, закон требует от них хотя бы вызвать "скорую".