Захваченное пиратами бельгийское судно резко сменило направление

Бельгийское судно, захваченное сегодня сомалийскими пиратами, поменяло направление и движется к берегам Сомали, сообщил в субботу журналистам генеральный директор Кризисного центра бельгийского МВД Як Раес (Jaak Raes).

Бельгийское судно Pompei было захвачено сомалийскими пиратами в субботу утром. Экипаж успел подать международный сигнал тревоги, который был получен береговой охраной Бельгии и передан в срочном порядке Кризисному центру бельгийского МВД.

Ранее сообщалось, что судно направляется к Сейшельским островам. Однако корабль резко изменил направление и, как сообщил Раес, движется в сторону Сомали. Система локализации Pompei отключена, но за его движением наблюдают с помощью воздушной съемки, сделанной с вертолета.

На борту судна находятся 10 членов экипажа, из них капитан-голландец, два бельгийца, четверо хорватов и три филиппинца.

РИА "Новости"