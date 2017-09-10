В России грузовик раздавил два автомобиля: восемь человек погибли (видео)
07:01, 10 сентября 2017Мир
2
Еще четыре постравших попали в больницу.
У тягача Renault треснуло колесо / фото Сова
Вечером субботы, 9 сентября, возле Екатеринбурга в России произошла масштабная авария. Тягач Renault двигался с полуприцепом, груженым щебнем. Когда треснуло колесо, машину понесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с первым УАЗом. Затем полуприцеп, падая, придавил своим весом второй УАЗ. Об этом сообщает "Сова".
Читайте такжеМасштабное ДТП в России: участниками аварии стали больше 30 машин (видео)
В аварии погибли восемь человек. Еще четверых доставили в больницу (трех пассажиров одного из Уазов и шофера тягача).
Как сообщал УНИАН, в Херсоне во время тест-драйва "Лексуса" погибли трое человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter