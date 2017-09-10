В России грузовик раздавил два автомобиля: восемь человек погибли (видео)

Вечером субботы, 9 сентября, возле Екатеринбурга в России произошла масштабная авария. Тягач Renault двигался с полуприцепом, груженым щебнем. Когда треснуло колесо, машину понесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с первым УАЗом. Затем полуприцеп, падая, придавил своим весом второй УАЗ. Об этом сообщает "Сова".

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В аварии погибли восемь человек. Еще четверых доставили в больницу (трех пассажиров одного из Уазов и шофера тягача).

Как сообщал УНИАН, в Херсоне во время тест-драйва "Лексуса" погибли трое человек.