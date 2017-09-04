Мадонна показала свой новый замок и поделилась планами будущей жизни в Португалии (фото, видео)

Певица Мадонна поселилась в Лиссабоне, о чем сообщила на своей инстаграм-странице. А также проанонсировала: в Лиссабоне будет работать над новым фильмом и музыкой.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 59-летняя певица собирается переехать в Португалию ради своего младшего сына Дэвида Банды. Мальчика приняли учиться в молодежную академию футбольного клуба «Бенфика», и почти вся семья собирается обосноваться в Лиссабоне.

В июне певица приобрела дом (а вернее, дворец) в португальской столице за более чем миллион долларов, что подтверждают и местные СМИ. Дети Мадонны – Дэвид, 11-летняя Мерси Джеймс и 4-летние Стелла и Эстер - будут учиться в престижном французском лицее (стоимость обучения в нем составляет 38,5 тысяч долларов в год).