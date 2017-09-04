Масштабное ДТП в России: участниками аварии стали больше 30 машин (видео)

Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении 31 автомобиля на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, сообщает в понедельник главное управление МВД региона, передает РИА "Новости".

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"В результате дорожно-транспортного происшествия 31 легковым автомобилям причинены механические повреждения. С телесными повреждениями различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет", — сообщает полиция.

"Тяжелых" среди пострадавших в этом ДТП нет.