Спецслужбы США проверили заявление Трампа о прослушке Обамой и не нашли никаких доказательств

Минюст США официально заявил об отсутствии доказательств того, что бывший президент США Барак Обама прослушивал Дональда Трампа незадолго до объявления результатов выборов. Об этом сообщает CNN.

«Ни у ФБР, и ну департамента минюста по набезопасности нет никаких записей, указывающих на проведение прослушки, о чем говорится в твитах от 4 марта 2017 года», — сообщает ведомство.

Читайте такжеТрамп инициирует реформирование ООН: для этого подготовлено 10 пунктов - Reuters

В марте Трамп написал в твиттере, что Обама «прослушивал его» в Трамп-тауэр непосредственно перед победой на выборах президента.

Впоследствии на тот момент глава ФБР Джеймс Коми заявил, что нет никаких доказательств прослушки Трампа Обамой.