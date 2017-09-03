Спецслужбы США проверили заявление Трампа о прослушке Обамой и не нашли никаких доказательств
В марте Трамп написал в твиттере, что Обама «прослушивал его» в Трамп-тауэр непосредственно перед победой на выборах президента.
Минюст США официально заявил об отсутствии доказательств того, что бывший президент США Барак Обама прослушивал Дональда Трампа незадолго до объявления результатов выборов. Об этом сообщает CNN.
«Ни у ФБР, и ну департамента минюста по набезопасности нет никаких записей, указывающих на проведение прослушки, о чем говорится в твитах от 4 марта 2017 года», — сообщает ведомство.
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В марте Трамп написал в твиттере, что Обама «прослушивал его» в Трамп-тауэр непосредственно перед победой на выборах президента.
Впоследствии на тот момент глава ФБР Джеймс Коми заявил, что нет никаких доказательств прослушки Трампа Обамой.