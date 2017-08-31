Корреспондент CNN в прямом эфире спас мужчину из тонущей машины в Техасе (видео)

Корреспондент CNN Дрю Гриффин в среду в прямом эфире в Техасе помог мужчине выбраться из автомобиля, тонущего в наполненной водой яме. Видео спасения опубликованона сайте телеканала, передают "РИА Новости".

Гриффин освещал ситуацию в связи с ураганом "Харви" в Техасе. В тот момент, когда корреспондент готовился начать прямое включение, в кадр попал белый пикап, который съехал с дороги в яму, наполненную водой.

"Выбирайся, чувак! – прозвучало за кадром. – У нас есть трос или веревка?"

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После этого Гриффин и продюсер Брайан Рокус бросились на помощь попавшему в беду. Они вытащили человека из машины и помогли ему добраться до земли. Все это время в руках Гриффина оставался микрофон, и корреспондент в прямом эфире комментировал происходящее.

Затем спасенный промокший мужчина встает и устремляет взгляд на свой пикап. Ему остается только провожать уплывающую машину взглядом и наблюдать, как она наполнится водой и окончательно затонет.

Гриффин возвращается к камере и продолжает включение. "Не было времени позвонить 911. Он плыл по этой яме", — говорит Гриффин.

CNN сообщает, что водителя пикапа зовут Джерри Самралл. Телеканал добавляет, что после того, как спасенный отдышался, он поблагодарил съемочную группу.

Как сообщал УНИАН, ураган "Харви", обрушившийся на юг США, ослаб до категории тропической депрессии. При этом дожди, вызванные штормом, продолжатся в восточном регионе Техаса, а также на западе Луизианы.