Ким Чен Ын о вчерашнем запуске ракеты: это первый шаг к военной операции в Тихом океане

Северная Корея заявила в среду, что она провела испытания баллистической ракеты средней дальности (БРСД) для противостояния американским и южнокорейским военным учениям и в качестве первого шага в военных действиях в Тихом океане, чтобы "охватить" территорию Соединенных Штатов остров Гуам.

Как сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA, лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился впервые провести ракетный пуск из столицы Пхеньяна и заявил, что для достижения целей в Тихоокеанском регионе должно быть осуществлено больше упражнений.

"Нынешний запуск баллистической ракеты, как настоящая война, - это первый шаг к военной операции КНА (корейской народной армии – ред.) в Тихом океане и существенная прелюдия относительно охвата Гуама", – заявил Ким Чен Ын.

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Ранее в этом месяце Северная Корея угрожала запустить четыре ракеты в море возле Гуама, где есть большое американское военное присутствие, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР столкнется с "огнем и яростью", если это будет угрожать Соединенным Штатам.

Во вторник КНДР испытала ту самую ракету Hwasong-12, которую угрожали использовать на Гуаме, но испытательный полет был осуществлен в другую сторону, в направлении японского региона Хоккайдо.

Трамп, который пообещал не позволять Северной Корее разрабатывать ядерные ракеты, которые могут попасть на материк США, заявил, что мир получил последний месседж Северной Кореи "громко и ясно".