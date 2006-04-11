Американские ученые нашли безвредные лекарства от рака

В США ученые нашли способ воздействовать на клетки, пораженные раком, не причиняя при этом вреда здоровым. Об этом говорится в докладе, опубликованном группой из восьми ученых различных медицинских институтов США.

Как сообщает РИА «Новости», в соответствии с докладом, ученые соединяли наночастицы и высокую дозу препарата, традиционно использующегося при химеотерапии. При инъекции эти наночастицы начинали действовать непосредственно на раковые клетки и не затрагивали здоровые. Как отмечается в исследовании, у подопытных мышей, которым вводился препарат, опухоль значительно уменьшилась и все они остались живы.

"Одна инъекция наших наночастиц полностью искоренила опухоль у пяти из семи мышей. У оставшихся же двух, в сравнении с контрольной группой, наблюдалось значительное уменьшение опухоли", - отметил один из авторов исследования доктор Омид ФАРОКЗАД (Omid Farokhzad) из медицинской школы Гарварда.