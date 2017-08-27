В США заявили, что продолжат мирное давление на Северную Корею

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США продолжат осуществлять мирное давление на Северную Корею для решения проблемы ядерной и ракетной программ КНДР.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, комментируя очередной запуск Пхеньяном баллистических ракет, сообщает Deutsche Welle.

"Мы рассматриваем это как провокацию против США и наших союзников... Мы продолжим нашу кампанию мирного давления, как я ее описал, работая с союзниками, работая также с Китаем, чтобы увидеть, удастся ли нам усадить представителей режима в Пхеньяне за стол переговоров", - подчеркнул госсекретарь США.

Он также указал на то, что запуски Северной Кореей ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. "Мы хотим, чтобы режим Кима понял, что существует другой путь, который он может выбрать", - добавил Тиллерсон.

Читайте такжеСеверная Корея наняла экс-агентов КГБ для защиты Ким Чен Ына от американских "убийц" - СМИ

Как сообщал УНИАН, 26 августа Северная Корея запустила три ракеты малой дальности в направлении Японского моря. По данным США, одна из них взорвалась сразу после старта, еще две вышли из строя в полете.

Ранее, 9 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не следует больше выдвигать угрозы Соединенным Штатам и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видел".

В свою очередь Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где размещены военные базы США. Власти КНДР назвали «невозможным» диалог с президентом США.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон ответит на действия КНДР, направленные против острова Гуам. Также Трамп отметил, что ситуация с КНДР остается «очень опасной», но выразил надежду, что ее удастся урегулировать мирным путем.

15 августа власти Северной Кореи заявили, что воздерживаются от запусков ракет по территории США. Ким Чен Ын приказал своей армии всегда быть готовой к ракетному удару, но подчеркнул, что будет наблюдать за тем, что делают Соединенные Штаты, прежде чем принимать решение о пуске ракет.