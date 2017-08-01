Американские дипломаты покинули дачу в Москве

14:50, 01 августа 2017
Мир
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С территории дачи выехали несколько грузовых автомобилей с мебелью и вынесенными из помещений коробками.

Американские дипломаты покинули дачу в Сосновом бору / Скриншот

Сотрудники американского посольства в России покинули дачу в Серебряном Бору. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

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Запертые снаружи ворота, вероятно, означают, что на территории дачи не осталось представителей дипкорпуса и сотрудников технического персонала американского посольства.

"Ранее территорию дачи покинули несколько грузовых автомобилей с мебелью и вынесенными из помещений коробками", - сказано в сообщении. Доступ для представителей американского посольства на территорию ряда объектов дипсобственности в Москве прекратился в полдень.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.

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