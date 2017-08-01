Тиллерсон допустил ухудшение отношений США и России

Глава Госдепа США Рекс Тиллирсон предупредил, что решение о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России осложнит отношения между Москвой и Вашингтоном, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Конечно, это сделает нашу жизнь более трудной", - сказал Тиллерсон.

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По словам главы американской дипломатии, главный вопрос в отношениях между двумя странами заключается в том, станут ли они еще хуже, или обе стороны смогут нащупать "какую-то стабильность".

Тиллерсон также напомнил, что в ходе недавнего визита в Москву оценил отношения между двумя странами как находящиеся на историческом минимуме. "Они могут еще ухудшиться", - добавил Тиллерсон.

Кроме того, Тиллерсон заявил, что планирует провести в ближайшие дни новую личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в столице Филиппин.

Он напомнил, что уже беседовал с Лавровым по телефону в последние несколько дней.

"Я бы сказал, что наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было", - пояснил глава Госдепа и добавил, что обе стороны, по его мнению, понимают свою ответственность и стремятся вернуть между двумя странами в нормальное состояние.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.