Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом в ответ на ракетные испытания КНДР

Американские бомбардировщики В-1В пролетели над Корейским полуостровом. Как сообщает ВВС США, такое действие вызвано недавним ракетным испытанием Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении США говорится, что полет B-1B, проведенный в субботу, был прямым ответом на испытания ракет "Hwansong-14". Согласно заявлению, бомбардировщики взлетели с американской авиабазы ​​в Гуаме, также к ним присоединились японские и южнокорейские истребители.

Читайте такжеКНДР заявила о втором успешном запуске баллистической ракеты

"Северная Корея по-прежнему является угрозой для региональной стабильности", - сказал в заявлении командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Терренс Дж. О'Шонесси.

Напомним, что в субботу, 29 июля, Северная Корея заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Hwansong-14". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты в полночь с пятницы на субботу и заявил, что это было «суровым предупреждением» для Соединенных Штатов.