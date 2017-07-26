В Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек

09:33, 26 июля 2017
Мир
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В результате произошедшего без света остались жилые дома, школы и предприятия.

В американском штате Калифорния в городе Сан-Диего около 45,5 тыс. человек остались без электричества из-за того, что белка задела линию электропередачи. Об этом сообщает телеканал CBS8.

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В результате произошедшего без света остались жилые дома, школы и предприятия.

Отмечается, что рабочим удалось восстановить подачу электричества примерно через час.

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Теги: #США#белка и электричество