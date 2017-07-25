В Молдове призвали ЕС и США помочь в противостоянии с Россией

Председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк призвал Евросоюз и США помочь в решении приднестровского конфликта. Об этом говорится в его статье для американского издания The Hill, передает Европейская правда.

По мнению Плахотнюка, из-за присутствия российских войск в Приднестровье Молдова и ее отношения с Западом под угрозой.

"Кишинев неоднократно требовал вывода российских войск, а также замены миротворческой миссии гражданской. Наша цель - так воссоединить всех граждан в единой стране, чтобы соблюсти и права жителей Приднестровья, и территориальную целостность Молдовы", - подчеркнул он.

По его словам, Молдова оказалась в сложной ситуации из-за того, что в Приднестровье находится около 2 тысяч российских военных. Кроме этого, есть и другие угрозы.

"Москва ввела эмбарго на молдавскую продукцию, молдавских чиновников преследуют во время поездок за границу. Россия существенно влияет на нашу страну и постоянно очерняет имидж Евросоюза и США. Прошлой осенью российская пресса, которая вмешивалась в наши выборы, помогла пророссийскому кандидату Игорю Додону стать президентом Республики Молдова", - добавил Плахотнюк.

Также политик отметил, что Додон стремится к разрыву отношений с ЕС и укреплению связей с Россией.

Плахотнюк считает, что решение приднестровского вопроса должно стать приоритетным для международных партнеров Молдовы. "Сейчас мы как никогда нуждаемся в вашем вмешательстве", - отметил он.

Напомним, 21 июля парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

Президент Игорь Додон назвал действия правящей коалиции очередной провокацией в отношении России накануне визита в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Российского чиновника Молдова отказалась пускать в свое воздушное пространство.

"Я не понял, кто там мне что запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", - ответил на это Рогозин.