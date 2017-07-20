В США назвали Иран "ведущим государством-спонсором терроризма"

В США заявили, что Иран в течение 2016 года оставался "ведущим государством-спонсором терроризма", и поддерживаемые Тегераном группировки сохранили способность представлять угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

Как отмечается в новом отчете Государственного департамента США о терроризме в странах мира, такие группировки, как в первую очередь "Хезболла" из Ливана, продолжают угрожать интересам и союзникам Вашингтона, даже несмотря на ужесточение финансовых санкций против них и борьбы правоохранительных органов.

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Иранский Корпус стражей Исламской революции, который является элитным военным формированием и основной опорой исламского режима в Иране, а также "партнеры, союзники и марионетки" Тегерана играют роль в дестабилизации в ходе вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии и Йемене, говорится в отчете.

Документ также обвиняет шиитский Иран в рекрутстве боевиков со всего региона в связанные с Тегераном шиитские ополчения, которые принимают участие в конфликтах в Сирии и Ираке.

Кроме того, в отчете большое внимание уделено экстремистской группировке "Исламское государство", которую обвиняют в многочисленных нападениях и актах насилия. Это суннитская группировка и восемь его известных ответвлений США называют самой мощной угрозой мировой безопасности.

Отчет был обнародован в то время, когда отношения США и Ирана напряглись из-за новых санкций Вашингтона, наложенных на Тегеран в связи с его ракетной программой и нарушениями прав человека в Иране. Тем временем США уже давно обвиняют Иран в поддержке международного терроризма и дестабилизации региона.