В Венгрии остановились все международные поезда из-за сообщения о бомбе
14:47, 19 июля 2017Мир
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Венгерская полиция остановила движение всех 18 международных поездов.
Пока что информация о присутствии бомбы в каком-то из поездов не подтвердилась / фото myhungary.net
Полиция проводит обыски во всех международных поездах, которые курсируют по Венгрии, после полученного сообщения о бомбе. Об этом сообщает Reuters.
Венгерская полиция остановила движение всех 18 международных поездов, курсирующих в пределах страны, и освободила их от пассажиров.
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Это случилось после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о закладке бомбы. Звонок в полицию был анонимным.
"Полиция проводит обыски в поездах", - говорится в сообщении.
Ранее в Каире из-за взрыва бомбы погибли шестеро полицейских.
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