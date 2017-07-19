В Венгрии остановились все международные поезда из-за сообщения о бомбе

14:47, 19 июля 2017
Мир
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Венгерская полиция остановила движение всех 18 международных поездов.

Пока что информация о присутствии бомбы в каком-то из поездов не подтвердилась / фото myhungary.net

Полиция проводит обыски во всех международных поездах, которые курсируют по Венгрии, после полученного сообщения о бомбе. Об этом сообщает Reuters.

Венгерская полиция остановила движение всех 18 международных поездов, курсирующих в пределах страны, и освободила их от пассажиров.

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Это случилось после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о закладке бомбы. Звонок в полицию был анонимным.

"Полиция проводит обыски в поездах", - говорится в сообщении.

Ранее в Каире из-за взрыва бомбы погибли шестеро полицейских.

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