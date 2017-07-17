Генсек ООН призвал все страны к сотрудничеству в деле установления виновных в трагедии MH17

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал все страны к сотрудничеству в деле установления виновных в трагедии катастрофы авиарейса MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"В третью годовщину гибели малайзийского Боинга, следовавшего рейсом MH17 Генеральный секретарь ООН призвал все страны к сотрудничеству в деле установления виновных в этой трагедии – как того требует резолюция 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

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"Антониу Гутерриш осведомлен о недавнем развитии событий, касающихся расследования этого инцидента. В результате крушения самолета, пролетавшего над восточными районами Украины, погибли все 298 человек, находившиеся на борту", - отмечают в ООН.

Также глава ООН сказал, что он всем сердцем разделяет боль родственников погибших пассажиров и экипажа.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территории Донецкой области.Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 года Россия наложила вето на создание международного трибунала ООН по этому делу.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

5 июня 2017 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследование трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах по атаке на MH17 "не будет легитимным».

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.