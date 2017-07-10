На границе Германии в рамках проверок перед саммитом G20 задержали более 600 преступников

Правоохранительные органы Германии задержали 673 разыскиваемых преступника в рамках дополнительных пограничных проверок, проведенных в преддверии саммита G20 в Гамбурге.

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Об этом сообщает Hase Post.

Отмечается, что задержанные совершали преступления, не связанные с проведением саммита «большой двадцатки».

Дополнительный пограничных контроль был введен на границе 12 июня в целях обеспечения безопасности встречи.

Напомним, ранее в полиции Гамбурга сообщили, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек.