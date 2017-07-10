На границе Германии в рамках проверок перед саммитом G20 задержали более 600 преступников
06:20, 10 июля 2017Мир
412 0
Дополнительный пограничных контроль был введен на границе 12 июня в целях обеспечения безопасности встречи.
Иллюстрация / REUTERS
Правоохранительные органы Германии задержали 673 разыскиваемых преступника в рамках дополнительных пограничных проверок, проведенных в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Читайте такжеВ Гамбурге возобновились стычки с полицией
Об этом сообщает Hase Post.
Отмечается, что задержанные совершали преступления, не связанные с проведением саммита «большой двадцатки».
Дополнительный пограничных контроль был введен на границе 12 июня в целях обеспечения безопасности встречи.
Напомним, ранее в полиции Гамбурга сообщили, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге