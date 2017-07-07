Из нового "Человека-паука" вырезали сцены с поцелуями

Пока стартовавший в кинотеатрах в четверг "Человек-паук: Возвращение домой" зарабатывает первые миллионы долларов в прокате, актриса Лора Хэрриер, сыгравшая в фильме героиню Лиз Аллен, раскрыла интересный факт. Оказывается, из нового супергеройского блокбастера Marvel (который кинокритики рекомендуют воспринимать в первую очередь как подростковую комедию) вырезали несколько сцен с поцелуями.

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На протяжении фильма развивается романтическая линия между героем Тома Холланда, Питером Паркером, и Лиз Аллен в исполнении Лоры Хэрриер. Вот что рассказала по этому поводу сама актриса:

"Мы отсняли несколько разных сцен с поцелуями, но в фильм ни одна не попала. Не знаю, почему. Это очень интересный выбор. Мы не знали, какие сцены выберут в конечном итоге, потому что у нас было снято несколько разных версий поцелуя Человека-паука – и, в конце концов, в фильме не оказалось ни одной".