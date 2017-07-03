Макрона призвал страны ЕС провести дебаты по реформе сообщества

Президент Франции Эммануэль Макрона призвал европейских лидеров к реформированию Евросоюза, чтобы преодолеть евроскептицизм среди населения. Об этом Макрона заявил, выступая на заседании конгресса парламента, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВо Франции предотвратили попытку покушения на Эммануэля Макрона"Я твердо верю в Европу, но я не считаю этот евроскептицизм необоснованным", - заявил Макрон. Он повторил свой предвыборный призыв о проведении так называемых "демократических конвенций" или публичного обсуждения в странах ЕС возможного реформирования блока.

"Франция должна взять на себя инициативу. Я хочу сделать это благодаря тесной кооперации, которую мы уже начали с канцлером Германии. До конца этого года мы запустим "демократические конвенции" по всей Европе", - сказал французский президент.

Напомним, в мае президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможную реформу Евросоюза и заявили о намерении разработки "дорожной карты" проектов ЕС и еврозоны, над которыми совместно будут работать оба государства.