Уго Чавес предложил России временную базу дальней авиации
“Осталось нарастить 300 метров”
Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил использовать аэродром на венесуэльском острове Арчила для временного базирования самолетов стратегической авиации ВВС РФ. Об этом сообщил начальник штаба дальней авиации России генерал-майор Анатолий Жихарев.
По словам Жихарева, в прошлом году во главе группы российских офицеров он посетил базу на острове Арчила и убедился, что аэродром после небольшой реконструкции будет пригоден для взлета и посадки российских стратегических бомбардировщиков с полной загрузкой. "Длина его взлетно-посадочной полосы 3200 метров, осталось нарастить 300 метров. Из них стоянка 200 метров, и в принципе 100 метров чистой земли надо превратить в бетон", - сообщил генерал.
Жихарев отметил, что Чавес предложил России использовать базу на острове Арчила во время прошлогодней встречи с российскими летчиками. До сих пор об этом предложении не сообщалось.