В пригороде Парижа мужчина пытался въехать в толпу перед мечетью

В пригороде Парижа 29 июня арестовали мужчину, который пытался въехать на машине в толпу людей перед мечетью, пишет Радио Свобода.

Полиция сообщает, что никто не пострадал во время инцидента, поскольку машина не смогла выехать через ограждающие барьеры. Мотивы нападавшего пока неизвестны, отмечают правоохранители.

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Между тем, по сообщению газеты Le Parisien, мужчина заявил, что хочет отомстить за нападения, связанные с группировкой "Исламское государство", в результате которых в течение прошлых лет в Париже погибли много людей.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне в ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей. В результате наезда, пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы.

После того, как фургон наехал на толпу людей, из него выскочил мужчина с ножом и ранил, по крайней мере, одного человека.