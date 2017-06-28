В США обвинили РФ в искажении содержания телефонных разговоров Тиллерсона и Лаврова

В Соединенных Штатах Америки обвинили Российскую Федерацию в искажении содержания телефонных разговоров госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, говорится на сайте Госдепа.

В частности, в связи с телефонным разговором между Тиллерсоном и Лавровым ее спросили, сообщил ли глава Госдепа главе МИД РФ, что США располагает информацией о подготовке в Сирии режимом Башара Асада новой химической атаки. Журналисты обратили внимание, что по итогам телефонного разговора российская сторона заявила, что они обсуждали возможность сдерживания применения химического оружия в Сирии.

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"Россияне часто будут публиковать информацию, и они имеют склонность иногда неправильно характеризовать обстоятельства", - сказала Нойерт.

При этом она отметила, что Тиллерсон всегда дает четко понять, что в США думают об определенных делах.

"Секретарь предпочитает проводить большую часть своей дипломатии в частном формате во время этих разговоров, потому что он убежден, что мы можем быть более эффективными таким образом", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента.

Она пояснила, что Тиллерсон не обнародует полностью пошагово информацию о телефонном разговоре.

"Секретарь четко выражал свою обеспокоенность в прошлом и продолжает это делать в отношении России", - заявила Нойерт.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Белом доме заявили о том, что США располагают данными, что сирийское правительство, вероятно, готовит очередную химическую атаку.