Трамп и Макрон договорились о совместном ответе при новой химатаке в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящий саммит G20 и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Два лидера обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели повестку дня для предстоящего саммита G20», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Трамп поздравил Макрона с победой его партии «Вперед, республика» на парламентских выборах.

Также, Макрон и Трамп договорились о совместном ответе при новой химатаке в Сирии.

Также, как отмечает Reuters, Макрон пригласил Трампа приехать 14 июля в Париж на празднование Дня взятия Бастилии, которое в этом году будет посвящено столетию с момента присоединения США к Первой мировой войне.