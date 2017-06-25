Российское вмешательство в выборы в США: Трамп обвинил Обаму в бездействии

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии в ситуации с вероятным вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

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«Если администрация Обамы еще до выборов в 2016 году знала, что русские вмешиваются, почему они ничего не сделали? Подумайте об этом, а не о Т. (скорее всего, буквой Т Трамп обозначает себя - УНИАН)», - написал президент США в «Твиттере».

Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 червня 2017 р.

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что ЦРУ в августе 2016 года информировало президента США Барака Обаму, президент России Владимир Путин имел прямое отношение к кибератакам, направленным на вмешательство в американскую президентскую кампанию. После сообщений администрация Обамы обсуждала меры в отношении России и Путина. Но, отмечает издание, введенные меры были «преимущественно символическими».

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимая от администрации расследование относительно этого. Его курирует Роберт Мюллер, которому предоставили право расследовать действия президента, если для этого будут основания. Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он не является фигурантом этого расследования.