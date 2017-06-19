Лондон и Брюссель наметили план и ключевые вопросы Brexit-переговоров

Во время первого дня переговоров по выходу Великобритании из состава Европейского Союза в понедельник, 19 июня, представители Лондона и Брюсселя согласовали ключевые приоритеты на переговорах, а также план работы на ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава переговорной группы ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье сообщил, что во время сегодняшних переговоров стороны согласовали временные рамки, организацию процесса переговоров, а также приоритетные вопросы для обсуждения.

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Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис назвал начало переговоров "многообещающим".

Стороны согласовали расписание следующих четырех раундов переговоров, которые будут проходить в течение одной недели каждого из четырех последующих месяцев. Очередные этапы переговоров начнутся 17 июля, 28 августа, 18 сентября и 9 октября и продлятся одну неделю в месяц. Стороны сосредоточатся на ключевых вопросах, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

В частности, как говорится в утвержденном во время сегодняшней встречи документе, во время следующих этапов переговоров будут обсуждаться вопросы прав граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британцев, проживающих в ЕС, финансовые обязательства Лондона перед ЕС, а также вопросы границы между Соединенным Королевством и ЕС на острове Ирландия.

Дэвид Дэвис отметил, что премьер Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС на этой неделе внесет предложения по будущему статусу граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве. Он также подтвердил, что Великобритания выходит из общего рынка ЕС и Таможенного союза, чтобы иметь возможность заключить соглашения о свободной торговле со странами вне ЕС.