В сети нашли персональные данные почти 200 миллионов избирателей США - СМИ

В Интернете обнаружили в открытом доступе персональные данные 198 млн избирателей США. Данные обнаружили специалисты по безопасности компании UpGuard, пишет ZDNet.

Базы данных были обнаружены в хранилище данных на сервере Amazon S3 и принадлежали принадлежали аналитической компании Deep Root Analytics, которая представляет интересы Республиканской партии США.

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Сообщается, что на сервере нашли десятки электронных таблиц с персональными данными избирателей, которые могли голосовать на президентских выборах США 2008, 2012 и 2016 годов. В частности, как пишет издание, были указаны домашний адрес, дата рождения, пол, религиозные взгляды и другие данные.

При этом, папка с данными избирателей за 2016 год, включала только файлы для штатов Огайо и Флорида. Сейчас доступ к данным закрыт.

Как сообщал УНИАН ранее, российская военная разведка за несколько дней до голосования на выборах президента США в ноябре 2016 года осуществила кибератаку, по крайней мере, на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США и разослала более 100 фишинговых писем американских избирательных комиссий.