У Ди Каприо конфисковали статуэтку Оскара

Департамент юстиции США конфисковал одну из статуэток кинопремии Оскар актера Леонардо Ди Каприо. Речь идет не о выигранной актером статуэтки за фильм «Легенда Хью Гласа», а о купленной им статуэтке американского актера Марлона Брандо, сообщает Esquire.

Ди Каприо является обладателем статуэтки Оскар, присужденной американскому актеру Марлону Брандо за фильм «В порту» (1954 год).

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Ди Каприо получил сувенир от компании Red Granite Pictures, которую заподозрили в том, что помогала скрывать деньги, полученные от коррупции в Малайзии.

Департамент США сейчас отслеживает десятки миллионов долларов, которые прошли через Red Granite и другие малайзийские продакшены, в частности, в виде экстравагантных подарков знаменитостям, таких как бриллианты, предметы искусства и статуэтка Оскара.

В частности, подозрения также вызвали картина Пикассо и фото Дианы Арбус, которыми владеет Ди Каприо.