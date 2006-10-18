ООН уже 22 раза пытается выбрать последнего члена Совета Безопасности

ООН вновь не смогла сделать выбор между Гватемалой и Венесуэлой в голосовании на место непостоянного члена в Совете Безопасности. 22 тура тайного голосования не увенчались успехом - ни одна из стран не получила поддержки двух третей стран-членов ООН, но и не отказалась от своих амбиций.

В течение двух дней 192 делегации на заседании Генеральной Ассамблеи ООН без остановки тайно голосуют, опуская свои бюллетени в ящики, с небольшими временными паузами на подсчет голосов и перерывом лишь на обед. Процедура может длиться бесконечно, до тех пор пока одна или обе страны не снимут свои кандидатуры.

"Венесуэла не хочет, Гватемала не может - иначе править бал в Совбезе будет Уго Чавес", - шутят в кулуарах ООН. Харизматичный критик США Чавес стал главным ньюсмейкером встречи на самом высоком уровне в сентябре, заявив с трибуны ООН, что разглядел дьявола в обличьи американского президента.

Посол Венесуэлы в ООН Франсиско Ариас Карденас (Francisco Arias Cardenas) заявил журналистам, что его страна пойдет на компромисс, отозвав свою кандидатуру, но при одном условии. "Мы готовы на компромисс, но при условии, что президент Джордж Буш здесь с трибуны ООН поклянется, что прекратит свое вторжение в наши дела", - сказал Карденас.

Он заявил, что делегация США оказывает прямое давление на позицию некоторых государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Посол США Джон Болтон подтвердил, что его страна выступает против того, чтобы Венесуэла оказалась в рядах членов Совбеза. "Мы обеспокоены поведением Венесуэлы... Мы представили странам свои доводы, почему считаем проблематичным членство Венесуэлы в Совете Безопасности ООН, и отметили преимущества Гватемалы. Какие делать выводы - решать самим странам", - сказал Болтон.

Он добавил, что миссия США готова к долгой процедуре выборов.

Процедура голосования будет продолжена в четверг.

РИА "Новости"