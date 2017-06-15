Число жертв пожара в Лондоне выросло до 17 человек
13:56, 15 июня 2017Мир
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Сейчас спасатели хотят убедиться, что здание является безопасным для начала поисковых работ внутри.
Пожар в лондонской многоэтажке / REUTERS
Полиция подтвердила гибель 17 человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. Об этом сообщает The Guardian.
При этом в полиции отмечают, что число жертв может продолжать расти.
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Комиссар Лондонской пожарной бригады Дэнни Коттон сообщила, что сейчас спасатели хотят убедиться, что здание является безопасным для начала поисковых работ внутри.
Пожар в Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне вспыхнул ночью в среду. По данным местных властей, в момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек.
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