ЕС сомневается в своевременном начале переговоров с Британией по Brexit

Высокопоставленные чиновники ЕС сомневаются, что Великобритания будет в состоянии начать переговоры по Brexit 19 июня, как планировалось ранее, после того, как британский премьер Тереза ​​Мэй потеряла большинство в парламенте страны на выборах, сообщает "ЕвроПравда" Politico.eu.

Читайте такжеЕвросоюз готов начать переговоры о Brexit - МеркельВ то время как диалог на официальном уровне между Лондоном и Брюсселем остается открытым, высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что переговорщики не рассчитывают на начало существенных переговоров на политическом уровне, пока правительство в Вестминстере не станет стабильным.

"Это похоже на ожидание Годо", сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, который убежден, что Мэй "потеряла контроль над своим правительством".

По словам Томаса Проза, который недавно ушел в отставку как чешский госсекретарь по европейским делам, "любые переговоры будут почти бессмысленными в данный момент".

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер исключает возможность отложить переговоры по выходу Великобритании из-за результатов парламентских выборов.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй после выборов заявила, что переговоры о Brexit стартуют 19 июня, как и было запланировано ранее.

Как сообщал УНИАН, Тереза ​​Мэй получила разрешение от королевы на формирование нового правительства после того, как ее Консервативная партия выиграла выборы, но утратила абсолютное большинство в парламенте. Консервативное правительство поддержит Североирландская Демократическая юнионистская партия.