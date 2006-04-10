Война США с Ираном начинается на страницах СМИ

Белый дом опроверг утверждения известного американского журналиста издания "Нью-Йоркер" Сеймура ХЕРША о том, что США рассматривают возможность удара по Ирану с применением тактического ядерного оружия, сообщает в воскресенье телекомпания "Фокс".

"История беззастенчиво раздута и раскручена без малейшего знания фактов или того, что думает президент", - цитирует телекомпания неназванного по имени высокопоставленного представителя администрации Джорджа БУША.

При этом представитель администрации попросил "принять во внимание источник" данного материала, намекая на известную в США склонность С.ХЕРША к сенсационности.

Другой высокопоставленный представитель администрации, на которого ссылается "Фокс", подчеркнул, что в Белом доме никто не отказывался от дипломатического урегулирования проблемы Ирана.

"Правительство США ясно заявило, что в том, что касается Ирана, оно реализует дипломатической подход", - заявил представитель администрации Дж.БУША, подчеркнув, что в недрах министерства обороны США могут разрабатываться различные планы просто на случай непредвиденных обстоятельств.

Накануне, ссылаясь на собственные источники в администрации Дж.БУША, С.ХЕРШ выступил с утверждением, будто что один из вариантов рассматриваемого Белым домом возможного военного удара США по целям в Иране включает использование американского тактического ядерного оружия.

Источники С.ХЕРША утверждают, что администрация Дж.БУША "увеличила тайную деятельность внутри Ирана и активизировала планирование возможного массированного воздушного удара" по иранским ядерным объектам.

Сообщая о том, что в настоящий момент "проводятся операции, направленные, похоже, на запугивание Ирана", С.ХЕРШ пишет, что "самолеты тактической авиации ВМС, действуя с авианосцев в Аравийском море, с минувшего лета осуществляют в зоне действия иранских прибрежных радаров полеты, имитирующие миссии по доставке ядерного оружия - маневры по быстрому подъему, известные как "бомбежка через плечо", отмечает РИА «Новости».