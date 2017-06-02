Верховный суд США решит судьбу миграционного указа Трампа

Судьи Верховного суда США будут решать дальнейшую судьбу спорного миграционного указа президента Дональда Трампа. В четверг, 1 июня, по местному времени, администрация Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой признать законным президентский миграционный указ. Информацию об этом распространил в тот же день телеканал CNN, как сообщает DW.

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Этим указом Трамп временно запретил въезд в США гражданам шести населенных преимущественно мусульманами стран - Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Запрет вводился сроком на 90 дней. По замыслу, указ должен быть действующим до тех пор, пока администрация не введет более жесткие правила выдачи въездных документов.

Ранее ряд судов низшей инстанции признали указ Трампа дискриминационным и блокировали это распоряжение президента. Судьи не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано в первую очередь усилить национальную безопасность США и защитить страну от "терроризма".