"Немцы плохие, очень плохие" - Der Spiegel

Об этом пишет Петер Мюллер в статье "Немцы плохие, очень плохие", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Во время встречи с лидерами ЕС в Брюсселе президент США Дональд Трамп активно жаловался на излишек торгового баланса Германии. "Немцы плохие, очень плохие", - сказал Трамп. Об этом Der Spiegel узнали от участников встречи.

"Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы это остановим", - продолжил Трамп, согласно сообщениям.

На встрече, глава комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер встал на сторону немцев и возразил Трампу. Свободная торговля приносит пользу всем, сказал президент комиссии. Юнкер попытался сказать это дружеским тоном, но остался непоколебимым в этом вопросе, рассказали участники.

Во время встречи Трамп первоначально встретился с президентом Совета ЕС Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, примерно через 45 минут к ним присоединились другие участники переговоров, в частности, председатель парламента Антонио Таяни и главный дипломат ЕС Федерика Могерини.

Согласно сообщениям "Sueddeutsche Zeitung", лидеры ЕС были шокированы тем, насколько мало американцы знают о торговой политике. Видимо, гости не понимали, что страны ЕС заключают торговые соглашения только совместно. Поэтому советник Трампа по экономике Гэри Кон в разговоре сказал, что таможенные тарифы США и Германии отличаются от тарифов США и Бельгии.

В течение многих лет экспорт Германии превышает импорт. Ранее Трамп уже поднимал вопрос об излишках в Германии, еще до своего вступления в должность президент выразил критику в интервью газете "Bild". Даже тогда, он был особенно обеспокоен немецкими автомобилями на улицах Нью-Йорка. "Я сказал бы BMW, если они построят завод в Мексике и хотят продавать автомобили в США без налога в 35 процентов, то они могут забыть об этом", - заявил тогда Трамп. С тех пор, сохраняется угроза штрафных налогов.

Новый президент США считает немецкий профицит несправедливым, потому что ему соответствует дефицит торгового баланса в других странах, при этом, он, прежде всего, думает о США. Из-за излишка торгового баланса правительство Германии находится под давлением и внутри ЕС. Недавно министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС) в интервью Der Spiegel также назвал излишек слишком большим.

На самом деле, в ЕС считали, что, после многочисленных встреч глав европейских государств с Трампом и попыток объяснить суть международной торговой политики, теперь можно двигаться дальше. Но, вероятно, европейцы могут забыть об этом.