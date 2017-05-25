В Великобритании уровень террористической угрозы остается "критическим"

16:30, 25 мая 2017
Мир
438

Несмотря на прогресс в расследовании совершенного теракта в Манчестере уровень террористической угрозы остается на высшем - "критическом" уровне, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Тереза Мей / REUTERS

В Великобритании будет сохраняться наивысший, "критический" уровень террористической угрозы, заявила в четверг, 25 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй, передает информационное агентство AP. При этом она указала на определенный "прогресс" в расследовании обстоятельств теракта в Манчестере, как сообщает DW.

Читайте такжеВ Манчестере обнаружили компоненты для создания новых бомб - СМИ

Заявление Мэй, которая прозвучало после заседания специального антикризисного комитета COBRA, дает основания предполагать, что в Лондоне не исключают дальнейших нападений.

Напомним, сразу после теракта британские спецслужбы повысили уровень террористической угрозы до наивысшего - "критического". Этот уровень террористической угрозы означает, что новый теракт может произойти в любую минуту. Предыдущий "серьезный" уровень угрозы означает, что террористическая атака является очень вероятной. Так же для предотвращения терактов на поддержку вооруженной полиции будут привлекать военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в Манчестере
Теги: #полиция#Мэй#теракт в Манчестере