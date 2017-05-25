В Великобритании уровень террористической угрозы остается "критическим"

В Великобритании будет сохраняться наивысший, "критический" уровень террористической угрозы, заявила в четверг, 25 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй, передает информационное агентство AP. При этом она указала на определенный "прогресс" в расследовании обстоятельств теракта в Манчестере, как сообщает DW.

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Заявление Мэй, которая прозвучало после заседания специального антикризисного комитета COBRA, дает основания предполагать, что в Лондоне не исключают дальнейших нападений.

Напомним, сразу после теракта британские спецслужбы повысили уровень террористической угрозы до наивысшего - "критического". Этот уровень террористической угрозы означает, что новый теракт может произойти в любую минуту. Предыдущий "серьезный" уровень угрозы означает, что террористическая атака является очень вероятной. Так же для предотвращения терактов на поддержку вооруженной полиции будут привлекать военных.