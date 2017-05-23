Боевики "ИГИЛ" рассказали о размещении взрывчатки на концерте в Манчестере

Террористическая группировка «Исламское государство», взяв на себя ответственность за смертельную атаку в понедельник в Манчестере, заявила, что взрывное устройство было размещено в толпе людей на концерте.

Об этом говорится в заявлении группировки, опубликованном в мессенджере Telegram, сообщает Reuters.

«Одному из солдат Халифата удалось разместить взрывное устройство среди собравшихся крестоносцев в городе Манчестер", – говорится в заявлении.

По информации полиции, взрывное устройство было разработано для максимального поражения – с него разлетелись металлические осколки, поражая тела любителей музыки, передает Голос Америки.

Читайте такжеПод посольством Британии в Киеве почтили память жертв теракта в Манчестере (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.

Полиция задержала в Южном Манчестере 23-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к совершению теракта.