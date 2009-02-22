В России украли более 43 миллионов рублей

В субботу вечером в России совершено одно из крупнейших ограблений десятилетия.

Как передает Lenta.ru, в Тульской области преступники напали на машину коммерческого банка и, угрожая оружием, отобрали у водителя и кассира более 43 миллионов рублей. Деньги, по данным милиции, везли из Ростова-на-Дону в Москву.

По данным пресс-службы областного УВД, злоумышленники передвигались на автомашинах "Жигули" и "Соболь". Их было семеро, и двое из них были в форме инспекторов дорожно-патрульной службы.

Ограбление по размеру похищенного сопоставимо с ограблением Читинского отделения Байкальского банка Сбербанка РФ в мае 2007 года, которое называли самым громким за десять лет. Тогда злоумышленники, убив двух охранников, похитили из хранилища и банкоматов 38 миллионов 690 тысяч рублей, десять золотых слитков и семь слитков серебра.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.