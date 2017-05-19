Министр обороны Швеции в Пентагоне назвал РФ главной проблемой для европейской безопасности
По словам министра обороны Швеции, единый подход к проблеме российской агрессии в Европе и вдоль Атлантики имеет ключевое значение.
Министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист во время встречи с секретарем Департамента обороны США Джеймсом Мэттисом в Пентагоне назвал Россию главной проблемой для европейской системы безопасности.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
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"По моему мнению, Россия является главной проблемой. Россия бросила вызов европейской системе безопасности. Это оказывает дестабилизирующее влияние на Северную Европу и за ее пределами. Агрессия в Украине и аннексия Крыма продолжаются, что противоречит международному праву", - отметил Хультквист.
По его словам, единый подход (к этой проблеме) в Европе и вдоль Атлантики имеет ключевое значение. "Санкции США и Европейского Союза против России должны оставаться", - сказал Хультквист.