В Белом доме прокомментировали статью о рассекречивании Трампом информации Лаврову

Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, что появившаяся в СМИ информация о том, что президент страны Дональд Трамп раскрыл секретные данные министру иностранных дел России Сергею Лаврову, является лживой.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

«Эта статья лжива. Президент обсуждал только общие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны», — сказала она.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также опроверг эту информацию, заявив, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними, передает Reuters.

«Во время этого обмена (мнениями) рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы (получения разведывательной информации) или военные операции», — уточнил Тиллерсон.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров с Сергеем Лавровым поделился совершенно секретной информацией.